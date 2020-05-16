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Летние олимпийские виды спорта

Девочке с косичками - 65. Знаменитая советская гимнастка Ольга Корбут празднует юбилей

Спортсменка является четырехкратной чемпионкой Олимпийских игр и первым членом Международного зала славы гимнастики
Ольга Корбут Сергей Смольский/ТАСС
Описание
Ольга Корбут
© Сергей Смольский/ТАСС

ТАСС, 16 мая. Четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике в составе сборной СССР Ольга Корбут 16 мая празднует 65-летний юбилей. Спортсменка в 1988 году стала первым членом Международного зала славы гимнастики, который находится в американском городе Оклахома-Сити (штат Оклахома).

В истории женской спортивной гимнастики было много спортсменок, которые за свою карьеру завоевали больше золотых медалей, чем Корбут. Однако именно Ольга, прославившаяся на весь мир своей фирменной петлей в упражнении на брусьях, стала первым членом Международного зала славы. Включение можно объяснить тем, что спортсменка своим выступлением на Олимпиаде 1972 года в Мюнхене смогла влюбить в себя США, где вскоре стали один за другим появляться гимнастические залы. Именно поэтому Корбут можно считать "родоначальницей" спортивной гимнастики в этой стране.

Чтобы стать кумиром миллионов людей, живущих по обе стороны Тихого океана, советской спортсменке пришлось преодолеть очень большой путь. Корбут родилась в белорусском городе Гродно в 1955 году. Она стала четвертой дочерью в семье, росла бойким ребенком, на которого очень быстро обратили внимание тренеры. Когда Корбут училась во втором классе, она впервые перешагнула порог гимнастического зала.

Знакомство юной спортсменки с тренером Ренальдом Кнышом, который позже сделает из нее многократную чемпионку мира и Олимпийских игр, состоялось в 1965 году. Специалист, мечтающий произвести переворот в спортивной гимнастике, и бесстрашная Корбут составили отличный тандем, который вошел в историю этого вида спорта.

Спустя пять лет к Корбут пришел первый большой успех: на чемпионате СССР 1970 года она выиграла золотую медаль в опорном прыжке и была включена в состав сборной страны. Олимпиада в Мюнхене стала для 17-летней спортсменки первым крупным международным турниром в карьере. Корбут не имела статуса фаворита перед поездкой в Германию. Лидерами сборной СССР являлись на тот момент Людмила Турищева и Татьяна Лазакович, выигравшие на предолимпийском чемпионате Европы 1971 года в Минске все золотые медали.

В первом виде олимпийской гимнастической программы - командном многоборье - Корбут выступила блестяще для дебютантки турнира, принеся в копилку сборной вторую сумму очков после Турищевой и став вместе со командой чемпионкой Игр. Во время упражнений на бревне она стала первой гимнасткой в мире, сумевшей на этом снаряде исполнить сальто назад. Однако через два дня в личном первенстве Корбут, совершив грубые ошибки в упражнении на любимых брусьях, осталась только седьмой. Неудача не сломила юную советскую гимнастку - в финалах упражнений на отдельных снарядах Корбут выиграла в вольных упражнениях и на бревне, а также была второй в упражнениях на брусьях.

Разочарование в Монреале

Из Мюнхена Корбут вернулась с тремя золотыми и одной серебряной наградой, став самой титулованной гимнасткой Игр 1972 года. Однако золотая медаль в индивидуальном многоборье досталась ее сопернице и старшей подруге по команде Турищевой, с чем амбициозная Корбут не могла смириться. Оставшиеся до следующей Олимпиады годы она готовила себя на тренировках к тому, чтобы в Монреале стать абсолютной чемпионкой. К сожалению, этому не суждено было случиться.

На чемпионате Европы 1975 года в Норвегии ярко себя проявила юная Надя Команечи из Румынии, которая смогла на дебютном международном старте выиграть четыре золотые медали из пяти, добавив к ним одну серебряную награду. Молодая румынка и опытная Турищева должны были стать для Корбут основными конкурентками в борьбе за золото Игр 1976 года в личном многоборье. Гимнастка из Белоруссии вновь не выдержала конкуренции, став только пятой.

В Монреале Корбут выиграла золотую медаль в командном первенстве и серебро в упражнении на бревне, испытав очередное разочарование из-за отсутствия медали в личном многоборье. Следующие Олимпийские игры должны были проходить в Москве, где от советской команды ждали только золотых медалей. Женская сборная СССР по спортивной гимнастике значительно омолодилась - в ее составе были трехкратная чемпионка Игр-1976 Нелли Ким, молодые Елена Мухина и Мария Филатова. Тренеры национальной команды стали делать ставку на них, а Корбут, которая влюбила в себя на Олимпиаде в Мюнхене весь мир, места в сборной уже не нашлось, поэтому она приняла решение завершить карьеру.

Сейчас Корбут живет в США. Ее биография после окончания карьеры изобиловала различными жизненными пируэтами и петлями. Четырехкратная олимпийская чемпионка не раз позволяла себе неэтичные высказывания в адрес своего тренера Кныша. Однако в памяти всех любителей спортивной гимнастики она навсегда останется той необыкновенной "девочкой с косичками", которой не было равных в Мюнхене.

Теги
Корбут, Ольга ВалентиновнаЛетние олимпийские виды спорта
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