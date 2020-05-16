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НХЛ

НХЛ назвала Панарина лучшим российским игроком в истории "Нью-Йорк Рейнджерс"

Всего за клуб выступали 29 россиян
Артемий Панарин AP Photo/David Zalubowski
Описание
Артемий Панарин
© AP Photo/David Zalubowski

ТАСС, 16 мая. Русскоязычная версия сайта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) признала нападающего Артемия Панарина лучшим российским игроком в истории "Нью-Йорк Рейнджерс".

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Всего за "Рейнджерс" выступали 29 россиян. Панарин перешел в клуб из Нью-Йорка летом из "Коламбуса", став самым высокооплачиваемым российским игроком в лиге. Зарплата хоккеиста составляет около $11,5 млн в год. В текущем сезоне, приостановленном из-за пандемии коронавируса, на счету 28-летнего россиянина 95 (32 шайбы + 63 результативные передачи) очков в 69 матчах.

Особое место в истории клуба, по мнению русскоязычной версии сайта НХЛ, занимают Алексей Ковалев и Сергей Зубов, выигравшие вместе с "Рейнджерс" Кубок Стэнли в 1994 году. Ковалев установил рекорд результативности клуба среди россиян, набрав 330 (96 шайбы + 234 передачи) очков в 492 матчах.

В общей сложности в НХЛ Панарин провел 391 матч, в которых набрал 415 очков (148 шайб + 267 голевых передач). Помимо "Коламбуса" и "Рейнджерс", в НХЛ россиянин выступал за "Чикаго". В составе сборной России Панарин стал серебряным призером чемпионата мира (2015), а также дважды выиграл бронзовые награды мировых первенств (2016, 2017).

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