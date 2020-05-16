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Футбол в Испании

СМИ: "Хетафе" и "Вильярреал" подозреваются в организации договорного матча

Подозрительный поединок состоялся в сезоне-2018/19

ТАСС, 16 мая. Испанские футбольные клубы "Хетафе" и "Вильярреал" находятся под подозрением в организации договорного матча. Об этом сообщает испанская радиостанция Cope.

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По информации источника, некоторым игрокам "Вильярреала" были выплачены деньги за достижение необходимого результата в заключительном матче чемпионата Испании сезона-2018/19. Встреча завершилась со счетом 2:2, по результатам сезона "Хетафе" занял шестое место, отстав на два очка от "Валенсии", которой досталось право сыграть в Лиге чемпионов. Отмечается, что в организации договорного матча мог быть замешан капитан "Хетафе" Хорхе Молина. Его имя упоминается в переговорах бывших футболистов клуба Карлоса Аранды и Пако Эстебана, которые предлагали связаться с Молиной с целью обговорить точный счет матча.

Радиостанция утверждает, что имеет в своем распоряжении данные полицейского расследования, по которому предполагаемый договорной матч между "Хетафе" и "Вильярреалом" является частью более масштабного расследования о коррупции в испанском футболе. "Хетафе" и "Вильярреал" отрицают обвинения и уже заявили о готовности предоставить необходимые данные для дальнейшего расследования.

Текущий сезон чемпионата Испании приостановлен из-за пандемии коронавируса. "Хетафе" занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 46 очков в 27 матчах. "Вильярреал" идет восьмым, имея в активе 38 очков после 27 встреч.

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