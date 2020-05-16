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Футбол в России

Президент ФК "Урал": у нас преимущество перед другими командами из-за двух арен в городе

В пятницу исполком Российского футбольного союза вынес решение о возобновлении сезона с 21 июня

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Футбольный клуб "Урал" находится в привилегированном положении по сравнению с остальными командами Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), так как может играть в Екатеринбурге на двух стадионах. Такое мнение ТАСС высказал президент "Урала" Григорий Иванов.

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В пятницу исполком Российского футбольного союза вынес решение о возобновлении с 21 июня сезона, который был прерван 17 марта из-за пандемии коронавируса. Основной домашней ареной "Урала" является реконструированная к чемпионату мира 2018 года "Екатеринбург-Арена", вмещающая 35 тыс. зрителей, резервной - "СКБ-Банк Арена" (10 тыс.).

"Даже в этих сложных условиях мы не могли себе позволить не ухаживать за футбольным полем. Считаю, что мы находимся сейчас даже в привилегированном положении, потому что у нас два стадиона, которые могут принимать матчи чемпионата России. Так что у нас уже сейчас все в порядке с полями", - сказал Иванов.

В первом после перерыва матче "Урал" примет 21 июня "Рубин".

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Российский футбол
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