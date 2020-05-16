Трусова заявила, что болельщики эмоционально отреагировали на ее переход в группу Плющенко

6 мая двукратный олимпийский чемпион Плющенко в разговоре с ТАСС сообщил о переходе 15-летней спортсменки в его тренерскую группу. С 2016 года Трусова тренировалась у Этери Тутберидзе, она дебютировала на взрослом международном уровне в прошлом сезоне.

"Я знаю, что смена тренеров - ответственный шаг, - сказала Трусова. - Но в России подобные решения вызывают не только много эмоций и дискуссий, но и даже обвинений и оскорблений. В других странах, насколько я знаю, этот процесс проходит более спокойно. Такая эмоциональность может объясняться тем, что фигурное катание очень популярно в нашей стране, и эта любовь мне дорога".

"На мое решение работать с Евгением повлиял не только тот факт, что он был великим спортсменом, хотя мы и не должны этого забывать. Для меня он прежде всего выдающаяся личность, и это гораздо важнее. Он прошел через тяжелые испытания, каждый раз находя в себе силы вновь вставать и идти в бой. И самое главное - он никогда не склонял голову перед системой, он всегда оставался победителем", - добавила она.

"Я убеждена, что каждый мыслящий спортсмен анализирует свой потенциал и ситуацию вокруг него. Мои раздумья привели меня к пониманию того, что пришло время сделать следующий шаг, и я уверена, что это правильный шаг, потому что я делаю это осознанно, без каких-либо колебаний или сомнений", - заключила спортсменка.

Трусова, являющаяся первой в истории исполнительницей четверных лутца и тулупа у женщин, завоевала две золотые медали этапов Гран-при. В финале серии, а также на чемпионатах России и Европы она была бронзовым призером.