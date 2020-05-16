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Влияние коронавируса на спорт

"Аэрофлот" прекратил сотрудничество с Российской федерацией баскетбола

Из-за пандемии коронавируса авиакомпания отказалась от всех маркетинговых контрактов на фоне сокращения операционных расходов
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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 16 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российская федерация баскетбола (РФБ) и "Аэрофлот" прекратили сотрудничество - российская авиация переживает тяжелое время, и организация справится сама. Об этом ТАСС рассказал президент РФБ Андрей Кириленко.

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РФБ сотрудничала с "Аэрофлотом", который выступал в качестве официального перевозчика национальных сборных, с 2016 года.

"С нами ["Аэрофлот"] тоже закончил, хотя как бренд "Аэрофлот" очень вяжется с баскетболом, - сказал Кириленко. - Но сейчас для авиации тяжелое время, и мы будем справляться сами, ничего".

Из-за пандемии коронавируса авиакомпания отказалась от всех маркетинговых контрактов на фоне сокращения операционных расходов. Так, ранее "Аэрофлот" прекратил сотрудничество с баскетбольным и футбольным клубами ЦСКА. Также авиаперевозчик прервал переговоры о партнерстве с Российским футбольным союзом (РФС).

Что касается спонсорства английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед", соглашение с которым рассчитано до 2022 года, все финальные платежи по нему были осуществлены еще в 2018 году.

Теги
РоссияКириленко, Андрей ГеннадьевичВлияние коронавируса на спорт
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