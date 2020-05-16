Александр Жуков: решение о возобновлении РПЛ нормальное, спорт будет возвращаться

В пятницу исполком РФС принял решение о возобновлении сезона Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с 21 июня. В субботу пройдут первые матчи чемпионата Германии после вынужденной паузы, чемпионат станет третьим в Европе после первенств Белоруссии и Фарерских островов, где будут проводиться футбольные матчи.

"Решение о возобновлении чемпионата принято. В Германии сегодня начинают играть, у нас - примерно через месяц. Я думаю, это нормально, и ситуация не будет ухудшаться. Все уже заждались", - заявил Жуков.

"Да, могут быть форс-мажоры, но почему не попробовать, если есть такая возможность, - ответил он на вопрос о возможном приостановлении турнира и определении победителя чемпионата по последнему туру. - Здесь РФС смотрит на опыт других стран - мы не первые, мы идем с определенным отставанием от других стран. Нужно постепенно возвращаться к нормальной жизни, также, как и возвращаются предприятия. Наш спорт понемногу будет возвращаться, во всех сферах жизни все будет понемногу оживляться".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на большинство стран и признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано свыше 272 тыс. случаев заражения, выздоровели 63,1 тыс. человек, умерли более 2,5 тыс.