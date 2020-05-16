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Влияние коронавируса на спорт

Врач БК ЦСКА умер в возрасте 44 лет от заболевания, вызванного коронавирусом

Роман Абжелилов был госпитализирован 1 мая

ТАСС, 16 мая. Врач московского баскетбольного клуба ЦСКА Роман Абжелилов умер от вызванных коронавирусной инфекцией осложнений на 45-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

1 мая пресс-служба ЦСКА сообщила ТАСС о госпитализации Абжелилова. У доктора остались жена и двое детей.

"Сегодня не стало нашего доброго и всегда отзывчивого друга, коллеги, блестящего доктора и отличного семьянина Романа Абжелилова. Его организм отчаянно боролся, но так и не сумел справиться с осложнениями здоровья, вызванными коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

"Глубочайшие соболезнования родным и близким от всех армейцев и всех тех, кому Роман помог справиться с проблемами со здоровьем. Он был прекрасным человеком и всеобщим любимцем. Это большая потеря для всех нас", - отмечается в заявлении.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на большинство стран и признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано свыше 272 тыс. случаев заражения, выздоровели 63,1 тыс. человек, умерли более 2,5 тыс.

Теги
РоссияВлияние коронавируса на спорт
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