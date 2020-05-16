Рижский ХК "Динамо" определится с тренером после того, как решит вопрос со спонсорами

МОСКВА, 16 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) рижское "Динамо" начнет переговоры с кандидатами на пост главного тренера только после того, как определится со спонсорами. Об этом ТАСС рассказал председатель совета директоров "Динамо" Юрис Савицкис.

Предыдущий тренерский штаб клуба во главе с Гиртсом Анкипансом был отправлен в отставку в начале марта после того, как "Динамо" не попало в плей-офф, заняв предпоследнее место в Западной конференции.

"У нас шесть кандидатов. Но когда мы заключим договор со спонсорами и у нас будет понятен бюджет, тогда и начнем разговор с тренерами. Потому что деньги в этих разговорах, видимо, будут иметь не последнее значение. Со спонсорами вопрос может быть решен со дня на день", - сказал Савицкис.

Высшим достижением в КХЛ "Динамо" был выход в 1/4 финала в 2010 и 2011 годах. В последний раз "Динамо" выходил в плей-офф в 2014 году.