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Футбол в России

ФНЛ не получала письма от "Авангарда" об отказе участвовать в сезоне-2020/21

По информации ТАСС, "Авангард" намерен в следующем сезоне выступать в ПФЛ

МОСКВА, 16 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Руководство Футбольной национальной лиги (ФНЛ) не получало писем от курского "Авангарда" с уведомлением об отказе участвовать в сезоне-2020/21. Об этом ТАСС сообщил президент лиги Игорь Ефремов.

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В пятницу исполнительный комитет Российского футбольного союза (РФС) утвердил досрочное завершение сезона-2019/20, который был прерван из-за пандемии коронавируса. Места команд в турнирной таблице зафиксированы после 27 туров из 38 запланированных. По информации ТАСС, "Авангард" не планирует выступать в первенстве Олимп - ФНЛ в сезоне-2020/21, команда намерена играть в третьем по силе дивизионе российского футбола - первенстве Олимп - Профессиональной футбольной лиги.

"Срок подачи документов на лицензирование продлен до 30 мая, и до завершения процедуры и официального объявления результатов обсуждать шансы той или иной команды успешно его пройти и выступить в следующем сезоне считаю некорректным. В то же время, никакого уведомления об отказе от участия от "Авангарда" мы не получали, - сказал Ефремов. - Собственно, такая процедура в межсезонье и не предусмотрена. Наоборот, прошедшие лицензирование клубы должны будут прислать в ФНЛ подтверждение участия в первенстве".

"Авангард" в сезоне-2019/20 занял 13-е место в турнирной таблице первенства ФНЛ, набрав в 27 матчах 29 очков. Наивысшим достижением команды из Курска является выход в финал Кубка России в сезоне-2017/18.

Теги
Российский футболРоссияКурская область
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