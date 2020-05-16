Отец чемпиона UFC Нурмагомедова перенес инсульт и пробыл в коме неделю

МОСКВА, 16 мая. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Отец обладателя пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянина Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов перенес инсульт и пробыл в коме неделю, врачи оценивают его состояние как тяжелое. Об этом ТАСС сообщил комментатор Рамазан Рабаданов.

Ранее стало известно, что Абдулманап Нурмагомедов находится в коме в одном из военных госпиталей Москвы. 25 апреля было объявлено о его госпитализации в одну из больниц Махачкалы с подозрением на пневмонию. Позднее сообщалось, что он сдал тест на коронавирус и находится в медицинском учреждении в Москве.

"Его вывели из комы, - сказал Рабаданов. - Он тяжелый, в тяжелом состоянии, не разговаривает, пробыл в коме семь дней после операции на сердце, у него случился инсульт. По поводу коронавируса врачи не сообщают - говорят, двусторонняя пневмония. Сколько пробудет в больнице, пока совершенно неизвестно, потому что состояние тяжелое".