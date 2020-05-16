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Допинг в спорте

РУСАДА составило план возобновления допинг-тестирования спортсменов на три месяца

Заместитель гендиректора отметила, что агентство практически готово к работе
Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая Пресс-служба Минспорта РФ
Описание
Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая
© Пресс-служба Минспорта РФ

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) практически готово к возобновлению допинг-тестирования спортсменов и составило детальный план действий в этом направлении до начала августа. Об этом сообщила ТАСС заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

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"Мы практически готовы к тому, чтобы возобновить тестирование, - сказала Пахноцкая. - Все специальное оборудование (защитные костюмы, маски, санитайзеры и т. д.) уже закуплено, отобранные нами для работы инспекторы допинг-контроля прошли тестирование на коронавирус и сейчас ждут результатов. Мы не можем отправлять к людям непроверенных сотрудников. Разработан также четкий план тестирования по июль месяц и предварительный - до конца года".

Собеседница ТАСС также сообщила, что для возобновления тестирования РУСАДА также нужно дождаться соответствующих документов от Роспотребнадзора. "Начнем ли мы тестировать уже 20 мая? Очень возможно, что возобновим работу и несколькими днями позже. Но в любом случае анонсировать точную дату мы не будем, иначе это может быть расценено как предварительное уведомление", - сказала Пахноцкая.

Российское антидопинговое агентство с января по март 2020 года взяло 2755 допинг-проб. 28 марта в связи с пандемией допинг-тестирование российских спортсменов было временно приостановлено.

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