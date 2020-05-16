В РУСАДА обратилось 28 спортсменов, желающих получить в World Athletics нейтральный статус

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) получило запросы от 28 легкоатлетов, которые в настоящее время занимаются оформлением документов для получения в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) нейтрального статуса. Об этом сообщила ТАСС заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций разработала регламент для нейтральных спортсменов на 2020 год. Заявки на получение нейтрального статуса будут рассмотрены только с приложенными официальными письмами от Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и РУСАДА, в которых будет содержаться информация о спортсмене.

"По состоянию на вечер 15 мая, РУСАДА получило 28 заявок от спортсменов на получение от нас официальных писем, которые необходимы для оформления нейтрального статуса. Трое легкоатлетов такие письма от нас уже получили", - сказала Пахноцкая.

Как сообщал ранее ТАСС, чемпионки мира 2019 года Мария Ласицкене (прыжки в высоту) и Анжелика Сидорова (прыжки с шестом), а также серебряный призер ЧМ-2019 Сергей Шубенков (бег на 110 метров с барьерами) получили все необходимые документы от РУСАДА и ВФЛА, после чего отправили заявки на нейтральный статус в World Athletics.

World Athletics также ввела обязательный денежный сбор за оформление нейтрального статуса. Для взрослого спортсмена (старше 20 лет) он будет составлять $250, раньше за это плату не взымали. Для спортсменов с 18 до 20 лет - $100. Атлеты, которые не достигли 18 лет, могут бесплатно получить нейтральный статус.

Российские легкоатлеты на период временного лишения Всероссийской федерации легкой атлетики членства в World Athletics могут выступать на международных стартах (за исключением Олимпиад, Европейских и Военных игр) только в статусе нейтральных спортсменов.