{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

"Зенит-2" выступит в ПФЛ в новом сезоне

Участие команды подтвердил гендиректор Александр Медведев

МОСКВА, 16 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Футбольный клуб "Зенит-2" примет участие в первенстве Олимп - Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) в сезоне-2020/21. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев.

На эту тему

В пятницу исполнительный комитет Российского футбольного союза (РФС) утвердил досрочное завершение сезона-2019/20 в ПФЛ, который был прерван из-за пандемии коронавируса.

"Когда новый сезон в ПФЛ начнется, "Зенит-2" будет в нем выступать", - сказал Медведев.

В досрочно завершенном сезоне-2019/20 "Зенит-2" занял третье место в турнирной таблице зоны "Запад", набрав 32 очка в 17 матчах. Первое место занял "Велес" (Москва), который в 16 играх набрал 36 очков.

Теги
Российский футбол
Реклама на ТАСС
Футбол в Германии
"Боруссия" разгромила "Шальке" в первом туре после возобновления чемпионата Германии
Бундеслига возобновилась первой из ведущих европейских чемпионатов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС