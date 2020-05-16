"Зенит-2" выступит в ПФЛ в новом сезоне

МОСКВА, 16 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Футбольный клуб "Зенит-2" примет участие в первенстве Олимп - Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) в сезоне-2020/21. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев.

В пятницу исполнительный комитет Российского футбольного союза (РФС) утвердил досрочное завершение сезона-2019/20 в ПФЛ, который был прерван из-за пандемии коронавируса.

"Когда новый сезон в ПФЛ начнется, "Зенит-2" будет в нем выступать", - сказал Медведев.

В досрочно завершенном сезоне-2019/20 "Зенит-2" занял третье место в турнирной таблице зоны "Запад", набрав 32 очка в 17 матчах. Первое место занял "Велес" (Москва), который в 16 играх набрал 36 очков.