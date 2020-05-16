В российском футболе зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

МОСКВА, 16 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий футбольного клуба "Локомотив" Джефферсон Фарфан заразился коронавирусом. Об этом ТАСС сообщил председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков.
"Он сдал положительный тест на коронавирус. Он будет лечиться в соответствии с рекомендациями врачей. Желаем ему скорейшего выздоровления", - сказал Мещеряков.
Фарфану 35 лет, он стал первым футболистом Российской премьер-лиги, заразившимся коронавирусом. Перуанец выступает за "Локомотив" с 2017 года, в составе команды он стал чемпионом России, двукратным обладателем Кубка России. Футболист не покидал Россию с начала пандемии.
В пятницу было принято решение о возобновлении чемпионата России 21 июня.