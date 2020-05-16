{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Влияние коронавируса на спорт

В российском футболе зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

Положительным оказался тест перуанского нападающего "Локомотива" Джефферсона Фарфана
Джефферсон Фарфан Артем Коротаев/ТАСС
Описание
Джефферсон Фарфан
© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 16 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий футбольного клуба "Локомотив" Джефферсон Фарфан заразился коронавирусом. Об этом ТАСС сообщил председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков.

На эту тему
Она вернется. Российская премьер-лига возобновится 21 июня

"Он сдал положительный тест на коронавирус. Он будет лечиться в соответствии с рекомендациями врачей. Желаем ему скорейшего выздоровления", - сказал Мещеряков.

Фарфану 35 лет, он стал первым футболистом Российской премьер-лиги, заразившимся коронавирусом. Перуанец выступает за "Локомотив" с 2017 года, в составе команды он стал чемпионом России, двукратным обладателем Кубка России. Футболист не покидал Россию с начала пандемии.

В пятницу было принято решение о возобновлении чемпионата России 21 июня. 

Теги
ПеруРоссияВлияние коронавируса на спорт
Реклама на ТАСС
ММА
Чемпионка UFC Шевченко заявила, что готова провести межгендерный бой с Сехудо
10 мая американский боец объявил о завершении карьеры
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС