В российском футболе зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

"Он сдал положительный тест на коронавирус. Он будет лечиться в соответствии с рекомендациями врачей. Желаем ему скорейшего выздоровления", - сказал Мещеряков.

Фарфану 35 лет, он стал первым футболистом Российской премьер-лиги, заразившимся коронавирусом. Перуанец выступает за "Локомотив" с 2017 года, в составе команды он стал чемпионом России, двукратным обладателем Кубка России. Футболист не покидал Россию с начала пандемии.

В пятницу было принято решение о возобновлении чемпионата России 21 июня.