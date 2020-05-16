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ММА

Чемпионка UFC Шевченко заявила, что готова провести межгендерный бой с Сехудо

10 мая американский боец объявил о завершении карьеры

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Чемпионка Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в наилегчайшем весе Валентина Шевченко готова провести межгендерный поединок с американцем Генри Сехудо. Об этом спортсменка заявила ТАСС.

Сехудо ранее неоднократно говорил о желании провести межгендерный бой с Шевченко.

"Я не вижу в этом ничего странного или страшного. Я всю жизнь провожу спарринги с парнями. Будет ли бой в реальности? Кто знает", - сказала Шевченко.

33-летний Сехудо 10 мая объявил о завершении карьеры. "Надеюсь, что он просто взял паузу", - сказала Шевченко.

Сехудо является победителем Олимпийских игр 2008 года в вольной борьбе, в ММА на счету американца 18 боев, в которых он одержал 16 побед и потерпел два поражения. В активе 32-летней Шевченко 22 боя в ММА, в которых она одержала 19 побед и потерпела три поражения.

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