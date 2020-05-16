Друг Нурмагомедова рассказал о конфликте с Нейтом Диасом

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев в беседе с ТАСС рассказал о конфликте с американцем Нейтом Диасом.

"Никакой стычки не было, просто он проходил мимо, - сказал Махачев. - Он с поднятыми руками прошел сзади нас, я посмотрел назад на случай, если он что-то сделает. Потом он отошел метров на десять и ни с того ни с сего начал пальцы показывать. Он почувствовал, видимо, безопасную дистанцию".

"Но там уже все налетели, в том числе охрана, и не дали к нему подойти", - добавил собеседник агентства.

Братья Ник и Нейт Диас не в первый раз конфликтуют с командой Нурмагомедова. Однако бойцы не проводили поединков друг с другом.