В "Локомотиве" рассчитывают, что Фарфан восстановится за три-четыре недели

ТАСС, 16 мая. Медицинская служба московского "Локомотива" рассчитывает, что инфицированный коронавирусом футболист клуба Джефферсон Фарфан восстановится в течение трех-четырех недель. Об этом сообщает пресс-служба команды.

В субботу стало известно о заражении 35-летнего перуанца. Нападающий стал первым игроком Российской премьер-лиги, у которого подтвердили коронавирус.

"Три дня назад Фарфан почувствовал головную боль и слабость, появились кашель и температура, - рассказал врач "Локомотива" Никита Карлицкий. - Компьютерная томография легких показала изменения, свойственные для вирусной пневмонии, был поставлен диагноз "вирусная пневмония" и взят мазок. На тестирование ушло три дня, сегодня оно показало положительный результат на COVID-19. Мы начали активное лечение, надеемся, что через три-четыре недели Джефф возобновит тренировки".

Фарфан выступает за "Локомотив" с 2017 года, в составе команды он стал чемпионом России, двукратным обладателем Кубка России.

В пятницу было принято решение о возобновлении чемпионата России 21 июня.