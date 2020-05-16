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Влияние коронавируса на спорт

В "Локомотиве" рассчитывают, что Фарфан восстановится за три-четыре недели

Перуанский нападающий стал первым футболистом в РПЛ с подтвержденным COVID-19

ТАСС, 16 мая. Медицинская служба московского "Локомотива" рассчитывает, что инфицированный коронавирусом футболист клуба Джефферсон Фарфан восстановится в течение трех-четырех недель. Об этом сообщает пресс-служба команды.

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В субботу стало известно о заражении 35-летнего перуанца. Нападающий стал первым игроком Российской премьер-лиги, у которого подтвердили коронавирус.

"Три дня назад Фарфан почувствовал головную боль и слабость, появились кашель и температура, - рассказал врач "Локомотива" Никита Карлицкий. - Компьютерная томография легких показала изменения, свойственные для вирусной пневмонии, был поставлен диагноз "вирусная пневмония" и взят мазок. На тестирование ушло три дня, сегодня оно показало положительный результат на COVID-19. Мы начали активное лечение, надеемся, что через три-четыре недели Джефф возобновит тренировки".

Фарфан выступает за "Локомотив" с 2017 года, в составе команды он стал чемпионом России, двукратным обладателем Кубка России.

В пятницу было принято решение о возобновлении чемпионата России 21 июня.

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Влияние коронавируса на спорт
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