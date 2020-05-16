Мёнхенгладбахская "Боруссия" обыграла "Айнтрахт" в матче чемпионата Германии по футболу

ТАСС, 16 мая. Мёнхенгладбахская "Боруссия" одержала победу над "Айнтрахтом" из Франкфурта-на-Майне со счетом 3:1 в гостевом матче 26-го тура чемпионата Германии по футболу. Тур стал первым в чемпионате после двухмесячной паузы, вызванной пандемией коронавируса.
В составе победителей забитыми мячами отметились Алассан Плеа (1-я минута), Маркус Тюрам (7) и Рами Бенсебаини (72). У проигравших отличился Андре Силва (81).
Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила командам использовать по пять замен в матчах возобновленных турниров, обе команды воспользовались всеми разрешенными заменами. Плеа, который был заменен на 90-й минуте, стал автором второго самого быстрого гола (36-я секунда) в истории "Боруссии" в чемпионатах Германии. На 78-й минуте на поле вышел автор самого быстрого гола (29-я секунда) в истории клуба - Оскар Вендт.
В турнирной таблице "Боруссия" поднялась на третье место, набрав 52 очка. У лидирующей "Баварии", которая свой матч 26-го тура проведет в воскресенье, в активе 55 очков, у идущей второй "Боруссии" из Дортмунда - 54. "Айнтрахт" с 28 очками расположился на 13-й позиции.
"Боруссия" в следующем туре дома сыграет с "Байером", "Айнтрахт" - с "Баварией". Обе встречи запланированы на 23 мая.
Чемпионат Германии стал первым из пяти ведущих европейских чемпионатов, который был возобновлен во время пандемии коронавируса. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности, без зрителей, с ограничением в 322 человека на территории арены, а команды имеют право проводить по пять замен. Помимо германского первенства, в Европе проходят матчи чемпионатов Белоруссии и Фарерских островов.
|№
|Команда
|М
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|1
|Бавария
|25
|17
|4
|4
|73-26
|55
|2
|Боруссия Д
|26
|16
|6
|4
|72-33
|54
|3
|Боруссия М
|26
|16
|4
|6
|52-31
|52
|4
|Лейпциг
|26
|14
|9
|3
|63-27
|51
|5
|Байер
|25
|14
|5
|6
|45-30
|47
|6
|Вольфсбург
|26
|10
|9
|7
|36-31
|39
|7
|Фрайбург
|26
|10
|7
|9
|35-36
|37
|8
|Шальке-04
|26
|9
|10
|7
|33-40
|37
|9
|Хоффенхайм
|26
|10
|5
|11
|35-46
|35
|10
|Кельн
|25
|10
|2
|13
|39-45
|32
|11
|Герта
|26
|8
|7
|11
|35-48
|31
|12
|Унион
|25
|9
|3
|13
|32-41
|30
|13
|Айнтрахт Ф
|25
|8
|4
|13
|39-44
|28
|14
|Аугсбург
|26
|7
|6
|13
|37-54
|27
|15
|Майнц
|25
|8
|2
|15
|34-53
|26
|16
|Фортуна
|26
|5
|8
|13
|27-50
|23
|17
|Вердер
|24
|4
|6
|14
|27-55
|18
|18
|Падерборн
|26
|4
|5
|17
|30-54
|17