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Футбол в Германии

Мёнхенгладбахская "Боруссия" обыграла "Айнтрахт" в матче чемпионата Германии по футболу

Встреча завершилась со счетом 3:1
Альмами Туре и Маркус Тюрам EPA-EFE/Michael Probst
Описание
Альмами Туре и Маркус Тюрам
© EPA-EFE/Michael Probst

ТАСС, 16 мая. Мёнхенгладбахская "Боруссия" одержала победу над "Айнтрахтом" из Франкфурта-на-Майне со счетом 3:1 в гостевом матче 26-го тура чемпионата Германии по футболу. Тур стал первым в чемпионате после двухмесячной паузы, вызванной пандемией коронавируса.

В составе победителей забитыми мячами отметились Алассан Плеа (1-я минута), Маркус Тюрам (7) и Рами Бенсебаини (72). У проигравших отличился Андре Силва (81).

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Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила командам использовать по пять замен в матчах возобновленных турниров, обе команды воспользовались всеми разрешенными заменами. Плеа, который был заменен на 90-й минуте, стал автором второго самого быстрого гола (36-я секунда) в истории "Боруссии" в чемпионатах Германии. На 78-й минуте на поле вышел автор самого быстрого гола (29-я секунда) в истории клуба - Оскар Вендт.

В турнирной таблице "Боруссия" поднялась на третье место, набрав 52 очка. У лидирующей "Баварии", которая свой матч 26-го тура проведет в воскресенье, в активе 55 очков, у идущей второй "Боруссии" из Дортмунда - 54. "Айнтрахт" с 28 очками расположился на 13-й позиции.

"Боруссия" в следующем туре дома сыграет с "Байером", "Айнтрахт" - с "Баварией". Обе встречи запланированы на 23 мая.

Чемпионат Германии стал первым из пяти ведущих европейских чемпионатов, который был возобновлен во время пандемии коронавируса. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности, без зрителей, с ограничением в 322 человека на территории арены, а команды имеют право проводить по пять замен. Помимо германского первенства, в Европе проходят матчи чемпионатов Белоруссии и Фарерских островов.

Чемпионат Германии по футболу сезона-2019/20
КомандаМВНПМячиО
1Бавария25174473-2655
2Боруссия Д26166472-3354
3Боруссия М26164652-3152
4Лейпциг26149363-2751
5Байер25145645-3047
6Вольфсбург26109736-3139
7Фрайбург26107935-3637
8Шальке-0426910733-4037
9Хоффенхайм261051135-4635
10Кельн251021339-4532
11Герта26871135-4831
12Унион25931332-4130
13Айнтрахт Ф25841339-4428
14Аугсбург26761337-5427
15Майнц25821534-5326
16Фортуна26581327-5023
17Вердер24461427-5518
18Падерборн26451730-5417

 

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