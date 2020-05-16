Мёнхенгладбахская "Боруссия" обыграла "Айнтрахт" в матче чемпионата Германии по футболу

ТАСС, 16 мая. Мёнхенгладбахская "Боруссия" одержала победу над "Айнтрахтом" из Франкфурта-на-Майне со счетом 3:1 в гостевом матче 26-го тура чемпионата Германии по футболу. Тур стал первым в чемпионате после двухмесячной паузы, вызванной пандемией коронавируса.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила командам использовать по пять замен в матчах возобновленных турниров, обе команды воспользовались всеми разрешенными заменами. Плеа, который был заменен на 90-й минуте, стал автором второго самого быстрого гола (36-я секунда) в истории "Боруссии" в чемпионатах Германии. На 78-й минуте на поле вышел автор самого быстрого гола (29-я секунда) в истории клуба - Оскар Вендт.

В турнирной таблице "Боруссия" поднялась на третье место, набрав 52 очка. У лидирующей "Баварии", которая свой матч 26-го тура проведет в воскресенье, в активе 55 очков, у идущей второй "Боруссии" из Дортмунда - 54. "Айнтрахт" с 28 очками расположился на 13-й позиции.

"Боруссия" в следующем туре дома сыграет с "Байером", "Айнтрахт" - с "Баварией". Обе встречи запланированы на 23 мая.

Чемпионат Германии стал первым из пяти ведущих европейских чемпионатов, который был возобновлен во время пандемии коронавируса. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности, без зрителей, с ограничением в 322 человека на территории арены, а команды имеют право проводить по пять замен. Помимо германского первенства, в Европе проходят матчи чемпионатов Белоруссии и Фарерских островов.