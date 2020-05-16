Мацуев: возвращение российского футбола поможет отвлечься от мыслей о коронавирусе

В пятницу исполком Российского футбольного союза вынес решение о возобновлении чемпионата России 21 июня.

"Все безумно соскучились. Думаю, будет очень большая аудитория у этих матчей, так как такого не было еще никогда. Думаю, что все будут очень серьезно относиться к требованиям безопасности и мы увидим захватывающую концовку сезона", - сказал пианист.

Командам осталось провести по восемь матчей в чемпионате, все встречи будут проходить при пустых трибунах. "Конечно, футбол играется для зрителей. Это можно сравнить с концертом, в котором я выхожу на сцену, - ни одна трансляция, даже самая гениальная, не заменит живого восприятия музыки. Понятно, что для футболистов игра без зрителей является эмоциональной потерей, потому что стадион тебя несет, заряжает, а игра на пустой арене попахивает некой тренировкой, тем не менее футболисты будут понимать, что на них в одночасье смотрит огромное количество человек", - отметил Мацуев.

"Понятно, что атмосфера игры без зрителей не самая приятная, но с игрой команд будет забываться тот маразм, который присутствует во всем мире. Дай бог, чтобы все было хорошо в плане гигиены, здоровья и как можно скорее мы забыли название этого вируса, которое всем безумно надоело. Я лично в своей семье запретил упоминать это слово", - заключил собеседник агентства.