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Футбол в Германии

Футболист дортмундской "Боруссии" Брандт заявил, что к игре без фанатов нужно привыкнуть

Полузащитник считает, что в такой ситуации нужно постараться повеселиться

ТАСС, 17 мая. Полузащитник германского футбольного клуба "Боруссия" (Дортмунд) Юлиан Брандт считает, что к игре без зрителей нужно будет адаптироваться. Его комментарий приводит пресс-служба клуба.

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"Боруссия" победила на своем поле "Шальке" со счетом 4:0 в матче 26-го тура чемпионата Германии по футболу. Тур стал первым в чемпионате после двухмесячной паузы, вызванной пандемией коронавируса. Все матчи до конца турнира будут проходить при пустых трибунах.

"Я бы, очевидно, предпочел играть в нормальных условиях, но нам всем нужно адаптироваться к отсутствию фанатов. В такой ситуации нужно постараться повеселиться. И мы делали это время от времени. Хоть мы и устали к концу матча, я думаю, что это было хорошо для первой игры после такого долгого времени", - сказал Брандт.

Чемпионат Германии стал первым из пяти ведущих европейских чемпионатов, который был возобновлен во время пандемии коронавируса. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности, без зрителей, с ограничением в 322 человека на территории арены, а команды имеют право проводить по пять замен. Помимо германского первенства, в Европе проходят матчи чемпионатов Белоруссии и Фарерских островов.

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