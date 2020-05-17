Бывший соперник Емельяненко посмертно введен в зал славы UFC

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Бывший соперник Федора Емельяненко американский боец Кевин Рэндлман посмертно введен в зал славы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе UFC.

"Рэндлман введен в зал славы UFC", - говорится в сообщении.

Рэндлман владел титулом чемпиона UFC с 1999 по 2000 год. Он также выступал в организациях Pride и Strikeforce.

В 2004 году он проиграл россиянину Федору Емельяненко в четвертьфинале Гран-при Pride. В этом поединке зрителям запомнился бросок Рэндлмана прогибом.

Всего он одержал 17 побед и потерпел 16 поражений в ММА.

Рэндлман скончался в феврале 2016 года в возрасте 44 лет из-за сердечной недостаточности.