Футболисты "Уфы" возобновят тренировки 18 мая

В пятницу исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение возобновить чемпионат России 21 июня. Турнир был прерван из-за пандемии коронавируса 17 марта.

"18 мая мы собираемся, сдаем тесты на коронавирус и начинаем тренироваться с определенными ограничениями. Пока будем заниматься группами на футбольном поле", - сказал Газизов.

В воскресенье стало известно, что правительство РФ разрешило спортсменам и тренерам, которые являются гражданами других государств, вернуться в Россию. "Я только получил ссылку на документ. Мы этот момент прорабатывали и сейчас будем продолжать работать над тем, чтобы ребята вернулись и где они будут проходить карантин. Надеемся, что мы сделаем это быстро", - отметил Газизов.

У девяти футболистов "Уфы" контракты истекают 30 июня. "Это [продление контрактов] вопрос переговоров. Давайте все ребята здесь соберутся, а там будем уже решать", - заключил Газизов.

После 22 туров "Уфа" набрала 27 очков и занимает девятое место в турнирной таблице премьер-лиги. В первом после паузы матче команда из столицы Башкирии примет "Тамбов". Встреча запланирована на 21 июня.