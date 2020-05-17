"Урал" продлит истекающие контракты футболистов до конца сезона при их желании

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Екатеринбургский "Урал" продлит истекающие 30 июня контракты с футболистами клуба до конца сезона, если они изъявят желание продолжать чемпионат. Об этом ТАСС рассказал президент "Урала" Григорий Иванов.

В пятницу исполком Российского футбольного союза принял решение возобновить чемпионат России, приостановленный 17 марта из-за пандемии коронавируса. Восемь оставшихся туров Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) запланированы на период с 21 июня по 22 июля. Контракты нескольких игроков "Урала", в частности лучшего бомбардира команды Эрика Бикфалви и Павла Погребняка, истекают 30 июня.

"Если ребята изъявят желание продолжать чемпионат, мы на два месяца продлим с ними контракты. Пока мы на эту тему не общались, многих ребят еще нет в команде. Информация о проблемах с финансированием клуба - ерунда. Она не соответствует действительности", - отметил Иванов.

После 22 туров "Урал" набрал 25 очков и занимает десятое место в турнирной таблице. В первом после возобновления чемпионата матче команда из Екатеринбурга примет казанский "Рубин". Встреча запланирована на 21 июня.