Отбывшая наказание за допинг легкоатлетка Абакумова заявила, что хочет вернуться в спорт

МОСКВА, 17 мая. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Копьеметательница Мария Абакумова, чей срок дисквалификации за нарушение антидопинговых правил истек 17 мая, хочет снова выступать на соревнованиях, однако понимает, что возвращение в спорт может стать для нее проблематичным по целому ряду причин. Об этом она сообщила ТАСС. Абакумова была дисквалифицирована на четыре года после перепроверки допинг-проб с Олимпийских игр 2008 года и чемпионата мира - 2011. Перепроверка показала наличие в пробе запрещенного вещества "туринабол". Спортсменка, лишившаяся золота ЧМ-2011 и серебра ОИ-2008, подавала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), которая была отклонена.

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"Дисквалификация закончилась, и я очень хочу вернуться в спорт, - сказала Абакумова, которая в настоящее время находится в пуле тестирования Российского антидопингового агентства. - Я самостоятельно поддерживаю сейчас физическую форму. Но для того, чтобы вновь получить возможность выступать на соревнованиях, мне предварительно нужно решить целый ряд вопросов, прежде всего - финансовых". Перед тем, как выйти на старт какого-либо официального турнира, отбывший наказание спортсмен должен вернуть призовые деньги, которые он заработал на соревнованиях, которые пришлись на период дисквалификации. "Мне нужно вернуть большую сумму, которая накопилась за четыре года. Сейчас для меня это непосильно с учетом того, насколько вырос курс иностранных валют по сравнению с рублем, да и все призовые давно уже потрачены. Поэтому возврат денег - это сама большая проблема для меня", - сказала Абакумова. "Я надеялась, что, может быть, найду каких-то спонсоров, чтобы те помогли мне погасить на определенных условиях долг, но обстановка сейчас как в мире, так и в России, очень сложная, - продолжила собеседница ТАСС. - Непонятно также, будет ли сборная России по легкой атлетике выступать полноценной командой на тех же Олимпийских играх 2024 года в Париже. В то, что я могу попасть в число избранных на Игры в Токио, у меня нет оснований надеяться".

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