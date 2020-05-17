Федерация художественной гимнастики попросила регионы разрешить индивидуальные тренировки

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Всероссийская федерация художественной гимнастики (ВФХГ) обратилась с просьбой к региональным властям разрешить спортсменкам проводить индивидуальные тренировки. Это следует из заявления, опубликованного пресс-службой федерации.

14 мая Минспорт РФ предложил регионам рекомендации по поэтапному снятию ограничительных мер в отрасли спорта.

"В целях сохранения спортивных результатов, а также для полноценного восстановления и подготовки гимнасток федерация просит разрешить проведение индивидуальных тренировочных занятий для членов спортивных сборных команд по художественной гимнастике субъектов РФ на региональных спортивных объектах при условии соблюдения требований Роспотребнадзора", - говорится в письме ВФХГ.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано более 281 тыс. случаев заражения, выздоровели более 67 тыс. человек, умерли выше 2,6 тыс. пациентов.