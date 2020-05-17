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Футбол в России

Айдамиров: ФК "Ахмат" имеет трудности с возвращением иностранцев

Клубу было бы проще организовать чартер, если бы футболисты находились в одной стране

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Футбольный клуб "Ахмат" испытывает трудности с возвращением некоторых иностранных игроков в расположение команды в связи с тем, что они находятся в разных странах. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор грозненского клуба Ахмед Айдамиров.

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В пятницу было принято решение о возобновлении чемпионата России 21 июня после паузы, вызванной пандемией коронавируса. В воскресенье правительство РФ разрешило спортсменам и тренерам, которые являются гражданами других государств, вернуться в Россию.

"Все они готовы вернуться хоть сегодня, но существует проблема авиасообщений. Мы постоянно на связи, пытаемся решить эту проблему, - сказал Айдамиров. - Возможно было бы организовать чартер, если бы они [игроки] находились в одной стране, но они в разных государствах - Албании, Хорватии, Сербии. С каждым из игроков мы на связи, пытаемся координировать ситуацию, но сколько на это времени понадобится, пока сложно сказать".

"После прилета они должны еще будут пройти и 14-дневный карантин и только потом начинать подготовку. Было бы регулярное авиасообщение - вопроса бы даже не стояло", - добавил гендиректор.

В составе "Ахмата" из Балкан играют защитники Зоран Нижич (Хорватия), Мирослав Богосавац (Сербия), а также албанские полузащитники Бернард Бериша и Одисе Роши. Роши является лучшим бомбардиром команды с пятью мячами в чемпионате. "Ахмат" занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице, набрав 20 очков после 22 туров.

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Российский футбол
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