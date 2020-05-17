Владелец ФК "Спартак" Федун сообщил об улучшении самочувствия

МОСКВА, 17 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Вице-президент "Лукойла", владелец московского футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун сообщил ТАСС, что чувствует себя лучше после госпитализации из-за коронавируса.

О госпитализации Федуна сообщила пресс-служба клуба 7 мая.

"Получше, спасибо, - ответил Федун на вопрос о своем самочувствии. - Нужно еще КТ (компьютерная томография - прим. ТАСС) проходить, все остальное", - сказал Федун.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4,6 млн человек, свыше 312 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 281 752 случая заражения, выздоровели 67 373 человека, 2631 умер.