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Влияние коронавируса на спорт

Владелец ФК "Спартак" Федун сообщил об улучшении самочувствия

Функционера госпитализировали с коронавирусом 7 мая
Владелец "Спартака" Леонид Федун Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Владелец "Спартака" Леонид Федун
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 17 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Вице-президент "Лукойла", владелец московского футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун сообщил ТАСС, что чувствует себя лучше после госпитализации из-за коронавируса.

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О госпитализации Федуна сообщила пресс-служба клуба 7 мая.

"Получше, спасибо, - ответил Федун на вопрос о своем самочувствии. - Нужно еще КТ (компьютерная томография - прим. ТАСС) проходить, все остальное", - сказал Федун.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4,6 млн человек, свыше 312 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 281 752 случая заражения, выздоровели 67 373 человека, 2631 умер.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
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