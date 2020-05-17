"Кёльн" и "Майнц" сыграли вничью в матче чемпионата Германии по футболу

ТАСС, 17 мая. "Кёльн" сыграл вничью с "Майнцем" со счетом 2:2 в домашнем матче 26-го тура чемпионата Германии по футболу. Тур является первым в чемпионате после двухмесячной паузы, вызванной пандемией коронавируса.

В составе "Кёльна" голы забили Марк Ут (6-я минута, с пенальти) и Флориан Кайнц (53). У "Майнца" отличились Тайво Авонийи (61) и Пьер Кунде (72).