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Футбол в Германии

"Кёльн" и "Майнц" сыграли вничью в матче чемпионата Германии по футболу

Встреча завершилась со счетом 2:2
Описание
© EPA-EFE/LARS BARON

ТАСС, 17 мая. "Кёльн" сыграл вничью с "Майнцем" со счетом 2:2 в домашнем матче 26-го тура чемпионата Германии по футболу. Тур является первым в чемпионате после двухмесячной паузы, вызванной пандемией коронавируса.

В составе "Кёльна" голы забили Марк Ут (6-я минута, с пенальти) и Флориан Кайнц (53). У "Майнца" отличились Тайво Авонийи (61) и Пьер Кунде (72).

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Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила командам использовать по пять замен в матчах возобновленных турниров, обе команды воспользовались всеми разрешенными заменами.

"Кёльн" занимает 10-ю строчку турнирной таблицы, набрав 33 очка в 26 турах. "Майнц" с 27 очками идет на 15-м месте. "Кёльн" в следующем туре встретится дома с "Фортуной", "Майнц" примет "Лейпциг". Оба матча пройдут 24 мая.

Чемпионат Германии стал первым из пяти ведущих европейских чемпионатов, который был возобновлен во время пандемии коронавируса. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности, без зрителей, с ограничением в 322 человека на территории арены, а команды имеют право проводить по пять замен. Помимо германского первенства, в Европе проходят матчи чемпионатов Белоруссии и Фарерских островов.

Чемпионат Германии по футболу сезона-2019/20
КомандаМВНПМячиО
1Бавария25174473-2655
2Боруссия Д26166472-3354
3Боруссия М26164652-3152
4Лейпциг26149363-2751
5Байер25145645-3047
6Вольфсбург26109736-3139
7Фрайбург26107935-3637
8Шальке-0426910733-4037
9Хоффенхайм261051135-4635
10Кельн261031341-4733
11Герта26871135-4831
12Унион25931332-4130
13Айнтрахт Ф25841339-4428
14Аугсбург26761337-5427
15Майнц26831536-5527
16Фортуна26581327-5023
17Вердер24461427-5518
18Падерборн26451730-5417
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