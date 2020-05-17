Борец Махов отказался от перехода в UFC из-за проблем со здоровьем

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Российский борец Билял Махов отказался переходить в Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) из-за проблем со здоровьем. Об этом ТАСС сообщил олимпийский чемпион по вольной борьбе Хаджимурат Гацалов.

Махов имел бессрочный контракт с UFC, который он мог активировать в любой момент. Как ранее сообщали ТАСС в UFC, организация уже не имеет соглашения с 32-летним спортсменом.

"Я знаю [почему Махов не перешел в UFC], по состоянию здоровья, - сказал Гацалов. - В 2008 году он отравился очень серьезно (Махов пропустил Игры в Пекине из-за отравления ртутью - прим. ТАСС), очень много лет лечился, и по сей день не прошло бесследно. Относительно недавно он оперировался - позвоночник. Я считаю, что в его случае лучше не идти туда (UFC), поскольку здоровье важнее".

"Но если бы он пошел туда, то думаю, что он бы мог забрать этот пояс. Думаю, он бы добился там хороших результатов", - добавил собеседник агентства.

Махов является трехкратным чемпионом мира по вольной борьбе (2007, 2009, 2010), серебряным призером Игр 2012 года.