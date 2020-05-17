Филатов: победа Лагно на Мемориале Стейница подтвердила высокий уровень шахматистов из РФ

МОСКВА, 17 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Победа Екатерины Лагно в онлайн-турнире по блицу в рамках Мемориала Стейница в очередной раз подтвердила высокий уровень российских шахматистов. Такое мнение ТАСС высказал глава Федерации шахмат России Андрей Филатов.

По итогам 18 партий россиянка набрала 12 очков, столько же в свой актив записала китаянка Лэй Тинцзе. Победитель турнира определялся в армагеддоне, где Лагно черными фигурами сумела обыграть китаянку.

"За Екатерину очень рад, как и все любители шахмат в нашей стране. Она большая молодец, поздравляю ее с победой, - сказал Филатов. - Даниил Дубов позже вечером тоже имеет шансы на победу [в мужском турнире]. Все это демонстрирует высокий уровень отечественной шахматной школы, даже в онлайне".

В прошлом году Лагно одержала победу на чемпионате мира по блицу в Москве. Мемориал Стейница посвящен памяти первого официального чемпиона мира по шахматам Вильгельма Стейница.