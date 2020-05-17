СМИ: НХЛ продвинулась в переговорах по завершению сезона в формате плей-офф из 24 команд

ТАСС, 17 мая. Руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) добилось прогресса в переговорах с профсоюзом игроков лиги по вопросу завершения сезона в формате плей-офф из 24 команд. Об этом сообщает журналист телеканала TSN Пьер Лебрюн.

Ранее сообщалось, что НХЛ рассматривает варианты завершения турнира в формате плей-офф среди 16, 20 или 24 команд. Последний вариант назывался предпочтительным.

"Комитет по возобновлению сезона не прекращал работу на выходных, НХЛ и профсоюз игроков добились прогресса в обсуждении формата плей-офф с 24 командами. Источники подчеркивают, что предстоит еще много работы, но очевидно, что переговоры были весьма продуктивны. Ожидается, что переговоры продолжатся в течение ближайших одного-двух дней", - написал Лебрюн.

Регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен 13 марта на неопределенный срок из-за ситуации с коронавирусом. Даты возобновления сезона не назывались.