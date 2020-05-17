СМИ: Семеду перейдет из "Барселоны" в "Ювентус" в обмен на Де Шильо, Пьянича и €25 млн

ТАСС, 17 мая. Португальский защитник испанского футбольного клуба "Барселона" Нелсон Семеду перейдет в итальянский "Ювентус" в обмен на защитника Маттиа Де Шильо, полузащитника Миралема Пьянича и €25 млн. Об этом сообщает " Газета.Ru " со ссылкой на портал sport.es.

Отмечается, что клубы уже достигли устной договоренности об обмене. Контракты футболистов с их новыми клубами находятся в стадии обсуждения и будут подписаны в ближайшее время. Обмен состоится после окончания текущего сезона, который был прерван из-за пандемии коронавируса.

Семеду выступает за "Барселону" с 2017 года, с командой он успел стать двукратным чемпионом Испании, обладателем кубка и суперкубка страны. Де Шильо выступает за "Ювентус" с 2017 года, Пьянич - с 2016-го. Де Шильо выиграл с "Ювентусом" два чемпионата Италии, один кубок и суперкубок страны, Пьянич - три чемпионата, два кубка и один суперкубок.