Костенюк считает, что шахматистам грех жаловаться на насыщенный режим во время пандемии

Во время пандемии в онлайн-режиме проводится множество турниров. В воскресенье на одном из них - Мемориале Стейница - Костенюк заняла четвертое место. Победу одержала ее соотечественница Екатерина Лагно.

МОСКВА, 17 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Шахматисты во время пандемии коронавируса живут насыщенной жизнью, и на это грех жаловаться. Такое мнение ТАСС высказала российская шахматистка Александра Костенюк.

"Сейчас идет такая насыщенная жизнь в онлайне, мне это нравится, я пробую себя в разных ролях - и как игрок, и как комментатор, - сказала Костенюк. - Если честно, то грех жаловаться на перенасыщенную онлайн-жизнь. Хотя женских турниров проводится не так много, как мужских".

"Но лично мне нравится. Ты борешься, участвуешь в соревнованиях, продолжаешь вести активную жизнь, но при этом остаешься дома. Даже не знаю, как я после [окончания самоизоляции] вернусь к привычной жизни", - заключила шахматистка.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.