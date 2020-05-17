Телевизионщики довольны, болельщики - нет. Возобновился чемпионат Германии по футболу

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Чемпионат Германии возобновился первым из пяти ведущих футбольных лиг Европы. В выходные состоялись восемь матчей 26-го тура бундеслиги.

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16 мая войдет в историю как день, когда футбол топ-уровня вышел из карантина. В Германии стартовали матчи в первом и втором дивизионах. Из-за пандемии коронавируса на паузе находятся все национальные чемпионаты, кроме первенств Белоруссии и Фарерских островов. Бундеслигу приостановили 13 марта, когда все клубы, за исключением "Вердера" и "Айнтрахта", провели по 25 матчей из 34 запланированных. Разговоры о том, что первенство будет возобновлено, начались задолго до рестарта. В СМИ фигурировали три даты - 9, 15 и 22 мая. На деле ни одна из них не оказалась верной. 6 мая канцлер Ангела Меркель после видеоконференции с главами регионов объявила о том, что бундеслига возобновится во второй половине мая, не став уточнять дату. На следующий день клубы ее утвердили сами - 16 мая. 1 мая Немецкий футбольный союз и Немецкая футбольная лига представили совместный регламент проведения матчей в условиях пандемии. Количество людей, которые могут находиться на стадионе в день матча, строго регламентировано - максимально на игре разрешено присутствовать 322 людям (во второй бундеслиге - 270). На поле или рядом с ним имеют право находиться 22 основных футболиста, 20 членов тренерского штаба, 18 запасных игроков, 15 сотрудников, работающих с системой видеоассистента рефери (VAR), пять официальных лиц, четыре бол-боя, четыре охранника, четыре медика, три фотографа и три уборщика. В чаше стадиона разрешено присутствие десяти охранников, четырех медиков, двух пожарных, четырех полицейских, пяти сотрудников стадиона, восьми членов тренерского штаба, делегации гостевой команды из четырех человек, делегации домашней команды из восьми человек, семи организаторов матча, десяти журналистов, четырех видеоаналитиков, двух представителей национального антидопингового агентства, пяти уборщиков, 19 сотрудников, работающих с VAR, и 23 представителей телеканалов. Рядом с ареной должны располагаться 50 охранников, 15 сотрудников, работающих с VAR, 14 представителей телеканалов и восемь агрономов. Футболисты должны как минимум раз в неделю сдавать тест на коронавирус, судьи - за день до матча. Всем, кто приходит на стадион, замеряют температуру. В случае риска человек не допускается на арену. На поле по трапу В автобусах игроки и сотрудники клубов должны сидеть не менее чем в 1,5 м друг от друга в защитных масках, время прибытия команд не должно пересекаться. В зависимости от инфраструктуры нужно либо пользоваться разными путями до раздевалок, либо направляться туда на расстоянии друг от друга. Послематчевое общение с журналистами также проходит с соблюдением необходимой дистанции, а пресс-конференции организуются в видеоформате.

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В раздевалках настоятельно рекомендуется сохранять дистанцию 1,5 м. Игроки должны заходить группами. Время нахождения в раздевалке не должно превышать 30 40 минут для каждого футболиста. Футбольные мячи дезинфицируются до матча и в перерыве. В туннеле перед выходом на поле необходимо соблюдать социальную дистанцию. У выхода из раздевалки помощник судьи в маске должен проверить экипировку игроков. Выход к полю должен осуществляться в шахматном порядке. Запасные игроки теперь располагаются не на скамейке, а на трибуне. В матче между "Лейпцигом" и "Фрайбургом" (1:1) запасные игроки команд были доставлены на трибуну стадиона при помощи трапа, позаимствованного в аэропорту Лейпцига. Трибуны стадиона в Лейпциге располагаются не вплотную к полю и на большой высоте, что не позволяет футболистам выходить на поле и в зону для разминки.

RB Leipzig find unique way to help with social distancing as Bundesliga restarts https://t.co/01yLY77Fev pic.twitter.com/JIEr3rgGOw — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) May 16, 2020

Тренерам и футболистам до и после матчей запрещено обмениваться рукопожатиями, они приветствовали друг друга локтями. Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд забил первый мяч в элитном дивизионе немецкого футбола после рестарта, после чего несколько секунд не знал, как отпраздновать гол. В итоге норвежец побежал на свою половину поля и локтями поблагодарил партнеров, принявших участие в комбинации. Рурское дерби между "Боруссией" и "Шальке" завершилось разгромом команды из Гельзенкирхена со счетом 4:0. Матч вошел в историю как первый, в котором одна из команд ("Шальке") совершила пять замен в одной игре. В начале мая Международный совет футбольных ассоциаций разрешил проводить по пять замен за матч в турнирах, которые будут доиграны. Максимальное количество замен в туре также использовали тренеры "Герты", "Падерборна", "Айнтрахта", "Боруссии" из Мёнхенгладбаха, "Кёльна", "Майнца" и "Униона". Акция "Аугсбурга" К возобновлению чемпионата "Аугсбург" представил новый комплект формы черного цвета. Футболисты команды по ходу сезона уже играли в черных футболках, однако их дизайн был изменен. Главное отличие заключается в том, что место титульного спонсора теперь занимает эмблема акции #augsburghältzusammen2020 (Аугсбург держится вместе). Партнер клуба, страховая компания WWK, поддержал идею и позволил заменить логотип на форме. Название акции написано вокруг изображения городской ратуши Аугсбурга. Клуб выпустил в продажу всего 1907 футболок - в честь года основания футбольной команды, 19,07% выручки от продаж футболок пойдет на борьбу с последствиями коронавируса. Сейчас форма продается на официальном сайте за €75 (детская - за €55). Если удастся продать все взрослые майки, то "Аугсбург" передаст нуждающимся больше €27 тыс.

В новой форме "Аугсбург" на своем поле проиграл "Вольфсбургу" со счетом 1:2, пропустив гол на последней минуте встречи. Главный тренер хозяев Хайко Херрлих пропустил игру из-за нарушения условий карантина, в ближайшее время он пройдет дополнительные тесты на коронавирус. Специалист покинул клубный отель, чтобы купить крем для рук и зубную пасту. По словам Херрлиха, он также забыл в номере маску и был вынужден возвращаться за ней. Из-за мер предосторожности пострадали и маскоты клубов. Была нарушена традиция "Кёльна": перед началом каждого домашнего матча на поле выходил живой козел. Однако по медицинским протоколам на стадионах теперь не разрешается находиться животным. Последний раз до этого козел отсутствовал в сезоне-2007/08 - из-за артрита. Матч пропускали игроки "Кёльна" Исмаил Якобс и Никлас Хауптманн, а также физиотерапевт команды Даниэль Шутц, тест на коронавирус которых в конце апреля дал положительный результат. Хозяева поля, ведя со счетом 2:0 по ходу второго тайма, упустили победу в матче с "Майнцем". Встреча завершилась со счетом 2:2. Рекордные телерейтинги и недовольство болельщиков Возобновление бундеслиги предсказуемо принесло рекордные телерейтинги компании Sky в Германии. Шесть субботних матчей посмотрели в общей сложности более 6 млн зрителей. В целевой аудитории (14-49 лет) доля превысила 60%. Матч между "Боруссией" и "Шальке" был показан более чем на 70 телеканалах в разных странах мира.

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Однако большинство болельщиков, согласно опросу берлинского института Infratest dimap, возобновление чемпионата не поддерживает. Однозначно против рестарта выступили 56% опрошенных, только 31% - однозначно за. Фанатское объединение Unsere Kurve (профсоюз фанатов всех немецких клубов) изначально выступало против возобновления чемпионата без зрителей. "Мы категорически против матчей без зрителей, футбол создан для болельщиков. И если люди не могут попасть на стадион, значит, игра не имеет смысла. Нам очень грустно оттого, что футбол настолько коммерциализировался, клубы обязаны играть, лишь бы спасти телевизионные доходы", - сказал порталу sports.ru болельщик "Боруссии" из Мёнхенгладбаха Инго Мюллер. Поклонники ряда клубов выразили протест на трибунах и около стадионов. На фанатской трибуне "Карслруэ" на протяжении всего домашнего матча команды с "Дармштадтом" в рамках второй бундеслиги провисел баннер с надписью "Мяч в игре, но система все еще больна". В Кёльне фанаты расклеили перед первым матчем плакаты с ироничным лозунгом "Наши деньги важнее вашего здоровья - бундеслига любой ценой". На трибунах в Аугсбурге тоже растянули баннер: "Футбол будет жить, это ваш бизнес болен". Однако те же болельщики "Кёльна" нашли способ поддержать команду, они передали клубную атрибутику, которой во время матча была украшена одна из трибун стадиона.

После победы в матче над принципиальным соперником футболисты дортмундской "Боруссии" подошли к пустой фанатской трибуне и по традиции поблагодарили невидимых болельщиков. "Я бы, очевидно, предпочел играть в нормальных условиях, но нам всем нужно адаптироваться к отсутствию фанатов. В такой ситуации нужно постараться повеселиться, и мы делали это время от времени", - сказал после матча полузащитник "Боруссии" Юлиан Брандт. "Очевидно, что все будет по-другому, болельщики и эмоции - центральный элемент в футболе. Каждый футболист хочет играть на глазах у зрителей. Но условия одинаковы для всех, и все будет зависеть от того, кто адаптируется к ним лучше всего", - отметил главный тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик. "Бавария" продолжает побеждать Со спортивной точки зрения, если вынести за скобки домашнюю ничью "Лейпцига", тур не принес неожиданных результатов. Благодаря гостевой победе над "Айнтрахтом" (3:1) "Боруссия" из Мёнхенгладбаха обошла "Лейпциг" в турнирной таблице и поднялась на третью строчку. "Бавария" одержала 11-ю победу в 12 последних матчах, переиграв на выезде берлинский "Унион" со счетом 2:0. Команда из Мюнхена продолжает лидировать в чемпионате с четырехочковым отрывом от дортмундской "Боруссии".

"Унион" проводил матч без главного тренера Урса Фишера, он вынужден находиться на карантине после поездки в Швейцарию. "Герта", проводившая свой первый матч под руководством Бруно Лаббадии, крупно на выезде переиграла "Хоффенхайм" (3:0). В матче команд нижней части таблицы "Фортуна" и "Падерборн" сыграли вничью (0:0). 26-й тур завершится в понедельник матчем в Бремене между "Вердером" и "Байером". В пятницу пресс-служба "Вердера" сообщила о том, что один из футболистов команды не сможет принять участие в игре, так как был помещен на двухнедельный карантин после положительного теста на коронавирус у человека из окружения. Имя футболиста не уточняется, однако отмечается, что у самого спортсмена вирус не выявлен. При этом мэр Бремена был единственным, кто в разговоре с Ангелой Меркель выступил однозначно против доигровки сезона. "Вердер" располагается на предпоследнем месте в турнирной таблице, отставая от "Фортуны", которая располагается строчкой выше, на 5 очков и имея две игры в запасе. Команда неизменно выступает в элитном дивизионе немецкого чемпионата с 1981 года.