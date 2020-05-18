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Футбол в Англии

Министр спорта Великобритании: переговоры по возобновлению АПЛ еще не завершены

Предполагается, что турнир возобновится в середине июня

ТАСС, 18 мая. Министр цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Великобритании Оливер Дауден заявил, что переговоры с Английской премьер-лигой (АПЛ) и Футбольной ассоциацией Англии (FA) о возобновлении национального чемпионата еще не завершены, но стороны надеются на продолжение турнира в июне. Комментарий Даудена приводит телеканал Sky News.

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"Мы еще не достигли всех необходимых соглашений, но нацелены на то, что АПЛ возобновится за закрытыми дверями с середины июня", - сказал Дауден. Он также надеется, что удастся договориться о бесплатных трансляциях некоторых матчей лиги, это будет служить компенсацией за то, что люди вынуждены оставаться дома.

Чемпионат Англии был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса, оставшиеся 92 матча отложены на неопределенный срок. Позднее клубы лиги провели совещание, на котором договорились доиграть чемпионат, если получат разрешение от правительства страны. Ранее сообщалось, что турнир может возобновиться 12 июня.

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