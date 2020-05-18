Чемпионат Европы по прыжкам на батуте 2021 года пройдет в Сочи

ТАСС, 18 мая. Сочи примет чемпионат Европы по прыжкам на батуте в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба Европейского гимнастического союза (UEG).

Соревнования пройдут с 29 апреля по 2 мая 2021 года. Изначально чемпионат Европы должен был пройти в период с 7 по 10 мая 2020 года в шведском Гётеборге, однако турнир был перенесен из-за пандемии коронавируса.

Россия в третий раз примет чемпионат Европы по прыжкам на батуте, ранее соревнования дважды принимал Санкт-Петербург (2002, 2012). На чемпионате Европы в 2018 году российская команда заняла первое место в медальном зачете, завоевав пять золотых, четыре серебряные и две бронзовые награды.

На Олимпийских играх в Токио, которые были перенесены на 2021 год из-за пандемии, в прыжках на батуте будут разыграны два комплекта наград.