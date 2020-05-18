{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Олимпийский чемпион Волков подписал контракт с казанским "Зенитом"

Ранее Волков сообщил ТАСС, что собирается подписать с "Зенитом" контракт на один год
Александр Волков Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Александр Волков
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 18 мая. Олимпийский чемпион Александр Волков подписал соглашение с казанским волейбольным клубом "Зенит". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

На эту тему

Ранее Волков сообщил ТАСС, что близок к подписанию соглашения с казанским клубом на один сезон.

"Легендарный блокирующий и олимпийский чемпион снова с нами", - говорится в сообщении.

Волкову 35 лет, в минувшем сезоне он выступал за "Динамо-ЛО" из Ленинградской области. Блокирующий уже выступал за "Зенит" с 2011 по 2015 год. Волков является олимпийским чемпионом 2012 года, а также бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года, также он становился обладателем Кубка мира и победителем Мировой лиги. Блокирующий является пятикратным чемпионом России, двукратным победителем кубка страны, победителем Лиги чемпионов.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Влияние коронавируса на спорт
Регбисты казанской "Стрелы" приступили к проведению бесконтактных тренировок
В первые несколько недель спортсмены будут заниматься ОФП и бегом
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС