Московский волейбольный клуб "Динамо" будет выступать на новой арене со следующего сезона

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Мужской московский волейбольный клуб "Динамо" со следующего сезона будет выступать на новой арене. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Волейболисты московского клуба с сезона-2020/21 будут проводить домашние матчи на арене "Динамо", расположенной на улице Василисы Кожиной. Трибуны спортивного комплекса рассчитаны на 3,5 тыс. зрителей. Ранее домашние игры "Динамо" проходили на одноименной арене, находящейся на улице Лавочкина.

"Мы очень рады, что уже со следующего сезона наша команда будет проводить домашние матчи на новой арене на улице Василисы Кожиной, - заявил заместитель генерального директора "Динамо" Сергей Заиченко. - Это современный спортивный комплекс, который отвечает нуждам как спортсменов, так и болельщиков. В распоряжении команды будет отличная инфраструктура, позволяющая полностью сконцентрироваться на тренировочном процессе, а болельщики смогут наслаждаться игрой в комфортных условиях".

Минувший сезон чемпионата России был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса. "Динамо" заняло четвертое место по итогам регулярного чемпионата. Московский клуб по два раза выигрывал чемпионат и Кубок России, а также пять раз становился чемпионом СССР и трижды - обладателем Кубка СССР.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом заразились около 4,5 млн человек, более 305 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 290 678 случая заражения, выздоровели 70 209 человек, умерли 2 722.