"Спартак" выкупил у "Крыльев Советов" контракт Соболева

"Я признателен "Спартаку" за то, что в такое непростое время клуб поверил в меня и выкупил мой трансфер, - сказал Соболев. - Хочу сказать большое спасибо руководству, тренеру и ребятам, которые отлично меня приняли. Буду делать все возможное, чтобы в каждом матче приносить команде максимум пользы и радовать наших болельщиков".

Соболев присоединился к "Спартаку" в январе, перейдя из "Крыльев Советов" до конца сезона на правах аренды с правом выкупа. За московский клуб нападающий успел провести четыре матча во всех турнирах, сделав три голевые передачи. Всего в сезоне-2019/20 нападающий провел 23 матча во всех турнирах, забив десять голов и сделав шесть голевых передач.

В пятницу исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение возобновить чемпионат России 21 июня. Турнир был прерван из-за пандемии коронавируса 17 марта. "Спартак" занимает восьмое место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги, набрав 28 очков в 22 матчах.