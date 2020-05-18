Нападающий "Динамо" Яшкин признан самым ценным игроком регулярного сезона КХЛ

ТАСС, 18 мая. Форвард московского "Динамо" Дмитрий Яшкин признан самым ценным игроком регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2019/20. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.
В минувшем сезоне КХЛ, досрочно завершенном из-за пандемии коронавируса, чешский нападающий "Динамо" провел 58 матчей в регулярном чемпионате, в которых набрал 63 очка (31 шайба + 32 голевые передачи), за шесть игр в плей-офф он набрал шесть очков (3+3).
"Очень приятно, что такая престижная награда досталась мне, тем более что это был мой первый сезон в лиге, - отметил 27-летний Яшкин. - Мог ли я сыграть еще лучше? Нет предела совершенству, мы тренируемся и играем, чтобы становиться лучше, чтобы болельщики приходили на трибуны и наслаждались классным хоккеем. Впереди много работы, новый сезон будет непростым, и с первой секунды игры необходимо будет доказывать себе, тренерам и соперникам, что предыдущие достижения не были случайностью".