Нападающий "Динамо" Яшкин признан самым ценным игроком регулярного сезона КХЛ

В минувшем сезоне КХЛ, досрочно завершенном из-за пандемии коронавируса, чешский нападающий "Динамо" провел 58 матчей в регулярном чемпионате, в которых набрал 63 очка (31 шайба + 32 голевые передачи), за шесть игр в плей-офф он набрал шесть очков (3+3).

"Очень приятно, что такая престижная награда досталась мне, тем более что это был мой первый сезон в лиге, - отметил 27-летний Яшкин. - Мог ли я сыграть еще лучше? Нет предела совершенству, мы тренируемся и играем, чтобы становиться лучше, чтобы болельщики приходили на трибуны и наслаждались классным хоккеем. Впереди много работы, новый сезон будет непростым, и с первой секунды игры необходимо будет доказывать себе, тренерам и соперникам, что предыдущие достижения не были случайностью".