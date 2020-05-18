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Влияние коронавируса на спорт

Регбисты казанской "Стрелы" приступили к проведению бесконтактных тренировок

В первые несколько недель спортсмены будут заниматься ОФП и бегом

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Казанский регбийный клуб "Стрела" начал проводить бесконтактные тренировки после ослабления режима самоизоляции в Татарстане. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор клуба Альфред Хисамов.

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"Мы провели сегодня первую тренировку, - сказал Хисамов. - В субботу вся команда сдала тесты на коронавирус, в воскресенье пришли результаты: все чистые. Сегодня мы вышли, соблюдая все требования, с утра измерили температуру. Пока первую неделю-две не будет контактов, в основном это будет ОФП и бег".

"Стрела" примет участие в чемпионате России - 2020, в конце апреля Федерация регби России объявила, что турнир начнется 13 июня.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
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