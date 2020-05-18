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Футбол в России

"Зенит" до конца мая подпишет контракт с Семаком по схеме "2+1"

Вместе с Семаком "Зенит" стал чемпионом России в прошлом сезоне, в нынешнем чемпионате команда лидирует с отрывом в девять очков
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев
© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 18 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Руководство петербургского футбольного клуба "Зенит" до конца мая подпишет новый контракт с главным тренером команды Сергеем Семаком, соглашение будет рассчитано на два года с возможностью продления еще на один сезон. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев.

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"У нас не осталось никаких спорных вопросов, прорабатываются незначительные технические детали. Думаю, что на этой неделе, в крайнем случае на следующей, у нас все будет подписано. Срок соглашения - "два плюс один", - сказал Медведев.

Семак занимает пост главного тренера "Зенита" с мая 2018 года, его контракт с клубом рассчитан до конца июня 2020 года. Под руководством специалиста, которому в феврале исполнилось 44 года, команда из Санкт-Петербурга в сезоне-2018/19 выиграла чемпионат России, а в приостановленном из-за пандемии коронавируса сезоне-2019/20 с 50 очками занимает первое место за восемь туров до завершения турнира, отрыв от занимающего вторую строчку московского "Локомотива" составляет девять очков. В январе 2020 года Медведев сообщил ТАСС, что клуб намерен продлить соглашение с Семаком.

Сезон в Тинькофф - Российской премьер-лиге был приостановлен 17 марта сроком до 10 апреля, однако 1 апреля Российский футбольный союз (РФС) принял решение продлить паузу до 31 мая. 15 мая исполком РФС принял решение возобновить чемпионат России с 21 июня.

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