ХК "Адмирал" потратил 5 млн рублей на закупку тестов на коронавирус для примоских больниц

Сообщается, что 3 750 экспресс-тестов переданы в 18 приморских медицинских учреждений.

"Адмирал" всегда был и остается социально-ответственной организацией, сейчас в регионе правительство Приморского края во главе с Олегом Кожемяко ведет огромную работу по борьбе с коронавирусом COVID-19. "Адмирал" внес свой вклад в это дело. Для этого нами было принято решение закупить на 5 млн рублей именно южнокорейские тест-системы, так как Южной Корее удалось успешно справиться с эпидемией на своей территории. Уверены, что тесты, которые мы доставили в медицинские учреждения Приморского края, помогут нашим врачам побороть коронавирус и как можно скорее стабилизировать эпидемиологическую обстановку", - говорится в заявлении.

В конце марта стало известно, что профессиональные клубы Приморского края из-за распространения коронавируса приостанавливают заключение контрактов со спортсменами на сезон-2020/21. Средства, которые были предусмотрены на их финансирование, будут переправлены в резервный фонд Приморья на мероприятия по борьбе с распространением коронавируса. Позднее "Адмирал" подтвердил, что не выступит в следующем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Минувший сезон КХЛ был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса. "Адмирал" не вышел в плей-офф, заняв последнее, 12 место в Восточной конференции.