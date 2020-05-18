Макаров: Федерация прыжков на батуте рассчитывала на проведение ЧЕ-2021 в России

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Решение о проведении чемпионата Европы по прыжкам на батуте в России не стало неожиданностью, Федерация прыжков на батуте России планировала принять турнир в 2021 году. Об этом ТАСС в понедельник рассказал глава Федерации прыжков на батуте России Николай Макаров.

Сочи примет чемпионат Европы по прыжкам на батуте в 2021 году, соревнования пройдут с 29 апреля по 2 мая. Изначально чемпионат Европы должен был пройти в период с 7 по 10 мая 2020 года в шведском Гётеборге, однако турнир был перенесен из-за пандемии коронавируса.

"Из-за позиции Всемирного антидопингового агентства (WADA) России сейчас довольно сложно получить право на проведение каких-либо международных соревнований, так что любые турниры такого уровня для нас очень важны. Чемпионат Европы в этом году должен был пройти в Швеции, но был отменен. Шведы отказались от его проведения [в следующем году], а мы его с удовольствием забрали. Так и планировали ранее провести европейский чемпионат в 2021 году в России, так что у нас все почти по плану и состоялось", - пояснил Макаров.

Россия в третий раз примет чемпионат Европы по прыжкам на батуте, ранее соревнования дважды принимал Санкт-Петербург (2002, 2012). На чемпионате Европы в 2018 году российская команда заняла первое место в медальном зачете, завоевав пять золотых, четыре серебряные и две бронзовые награды.