Финал чемпионата России по киберспорту пройдет в онлайн-формате

ТАСС, 18 мая. Финал чемпионата России по киберспорту, который должен был пройти в Нижнем Новгороде, состоится 23-24 мая в онлайн-формате. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой Минспорта Нижегородской области.

В октябре 2019 года правительство Нижегородской области и Федерация компьютерного спорта России подписали соглашение о развитии киберспорта в регионе. Финал чемпионата России по киберспорту планировалось провести в культурно-развлекательном комплексе "Нагорный" в Нижнем Новгороде 23-24 мая.

"В связи с повышенной угрозой распространения коронавирусной инфекции финальные игры пройдут в онлайн-режиме 23-24 мая. Общий призовой фонд чемпионата - 4 млн рублей", - отмечается в сообщении.

По словам президента Федерации компьютерного спорта России Дмитрия Смита, рассматривалось несколько вариантов проведения соревнований. "Мы остановились на том, что финал чемпионата России должен пройти в изначально запланированные даты. Киберспорт в числе первых адаптировался к новым обстоятельствам. Несправедливо лишать спортсменов возможности проявить свои навыки сейчас, когда они уже подготовились к решающему состязанию, поэтому мы отказались от варианта переноса на осень", - приводятся в сообщении слова Смита.

Он высказал уверенность, что в будущем неоднократно представится возможность провести турнир в Нижнем Новгороде.

В финале соревнований примут участие киберспортсмены из Калининграда, Магнитогорска, Оренбурга, Твери, Москвы, Санкт-Петербурга, Грозного и других городов России. В финале представлено шесть видов программ: Dota 2, StarCraft II, спортивный симулятор NHL 20, файтинг Tekken 7, симулятор дрон-рейсинга Rotor Rush и мобильная киберспортивная игра Clash Royale, отмечается в сообщении.