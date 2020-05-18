Дворец спорта "Айсберг" в Сочи примет ЧЕ по прыжкам на батуте в 2021 году

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Местом проведения чемпионата Европы по прыжкам на батуте в 2021 году станет дворец спорта "Айсберг" в Сочи. Об этом ТАСС в понедельник рассказал глава Федерации прыжков на батуте России Николай Макаров.

Соревнования пройдут с 29 апреля по 2 мая 2021 года. Изначально чемпионат Европы должен был пройти в период с 7 по 10 мая 2020 года в шведском Гётеборге, однако турнир был перенесен из-за пандемии коронавируса.

"Я был в Сочи, мы осматривали многие спортивные сооружения, но остановились на дворце спорта "Айсберг". Это современное и многофункциональное здание, вокруг хорошая инфраструктура, отличные условия для размещения, много отелей вокруг, прекрасная обстановка и природа. Надеюсь, что все получат очень хороший чемпионат Европы", - отметил Макаров.

Ледовая арена "Айсберг" была построена в Сочи к зимним Олимпийским играм 2014 года. На Играх-2014 в "Айсберге" прошли соревнования по фигурному катанию и шорт-треку. При этом дворец спорта может перепрофилироваться под проведение соревнований по летним видам спорта.