Александр Медведев: регламент рестарта сезона в РПЛ после утверждения может дополняться

МОСКВА, 18 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Регламент возобновления сезона в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ), который находится на утверждении в Роспотребнадзоре, в дальнейшем может дополняться и изменяться. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Медведев.

Сезон в Тинькофф-РПЛ был приостановлен 17 марта сроком до 10 апреля, однако 1 апреля Российский футбольный союз (РФС) принял решение продлить паузу до 31 мая. 15 мая исполком РФС принял решение возобновить чемпионат России с 21 июня.

"Мы подробно изучаем регламент и, если у нас будут какие-то предложения и замечания, собираемся передать их в РПЛ, - сказал Медведев. - Сейчас этот регламент находится на утверждении в Роспотребнадзоре. Процедура предполагает, что потом можно будет вносить дополнения и изменения. Важно, чтобы Роспотребнадзор его согласовал, правительство выпустило, потом уже можно вносить дополнения, как это делалось в регламентах органов городской и региональной властей".

"Регламент практический, его можно применять. Он предусматривает все ситуации с целью минимизации рисков для здоровья людей - игроков, тренеров, сотрудников стадионов, на которых будут проводиться матчи", - добавил гендиректор "Зенита".

Медведев отметил, что прописанные в регламенте возобновления чемпионата России штрафные санкции являются необходимыми. "К сожалению, как показал опыт с марта, одной сознательности для того, чтобы исполнять режим самоизоляции и повышенной готовности, недостаточно. Поэтому приходится апеллировать не только к сознательности, но и применять санкции. Лучше наказать, чем потом справляться с последствиями", - отметил собеседник агентства.

"У нас есть время до возобновления чемпионата, поэтому очень важно личным примером показать, как организуются те или иные процессы. Мы собираемся на личном примере показать, как это следует организовывать", - резюмировал Медведев.