Регбисты новокузнецкого "Металлурга" тренируются под контролем Роспотребнадзора

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Регбийный клуб "Металлург" из Новокузнецка провел первую тренировку после выхода из самоизоляции под контролем Роспотребнадзора. Об этом ТАСС сообщил главный тренер команды Вячеслав Шалунов.

"Тренировки проводятся на открытом воздухе, на поле, работаем группами по восемь-десять человек, - сказал Шалунов. - С каждой группой работает свой тренер, тренировки проходят не больше одного раза в день. Тренировки проходят под контролем Роспотребнадзора, работники которого наблюдают за тем, чтобы мы не нарушали эпидемиологических правил. В раздевалках игроки находятся по всем стандартам, а в душе моются по одному".

"Наш медицинский персонал проводит ежедневный мониторинг, ведется соответствующий журнал", - добавил собеседник агентства.

"Металлург" выступает в сильнейшем дивизионе чемпионата России, в регулярном сезоне чемпионата России - 2019 он занял седьмое место из восьми, в плей-офф вылетел на стадии четвертьфинала. В конце апреля Федерация регби России объявила, что турнир начнется 13 июня.