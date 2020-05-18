Плиев стал вторым игроком клуба РПЛ, чей тест на коронавирус дал положительный результат

ТАСС, 18 мая. Тест на коронавирус защитника казанского футбольного клуба "Рубин" Константина Плиева дал положительный результат. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Все тесты на коронавирус в "Зените" дали отрицательный результат

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"Константин чувствует себя нормально и находится под наблюдением врачей в родном Владикавказе. С другими членами нашей команды игрок не контактировал. Желаем Константину скорейшего выздоровления", - говорится в сообщении.

Плиев стал вторым футболистом, чей тест на коронавирус дал положительный результат. В субботу тест перуанского форварда "Локомотива" Джефферсона Фарфана также показал положительный результат на коронавирус.

Плиеву 23 года, права на игрока принадлежат "Ростову", за "Рубин" футболист выступает на правах аренды до конца сезона-2019/20. До паузы, вызванной пандемией, защитник провел 12 матчей, не сумев отметиться результативными действиями.

В пятницу исполком Российского футбольного союза принял решение возобновить чемпионат России с 21 июня.